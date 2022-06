Le collège communal avait prévu une enveloppe de quelque 100 000€ au budget (extraordinaire) 2022 afin d’équiper les plaines de jeu. Il a présenté un projet précis, lors du récent conseil communal. "Il est proposé d’équiper le site de l’Esplanade d’éléments de jeux à destination d’enfants âgés de 3 à 12 ans, ainsi que de placer du mobilier urbain avec entre autres des tables de pique-nique.Cette aire de jeux présentera un caractère inclusif et permettra l’intégration de tous les enfants sans distinction. En effet, à ce jour, aucune aire de jeux de ce type n’existe sur le territoire d’Ath et en créer une en centre-ville sur l’aire principale, est le plus approprié."