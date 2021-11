Nicolas Clauw et Serge Bergeret cultivent une passion commune: depuis leur enfance, les deux Athois se passionnent pour les canaris; les couleurs pour Serge, les postures et couleurs pour Nicolas. "Je tiens ma passion de mon papa qui adorait les oiseaux", indique Nicolas Clauw, l’éleveur co-administrateur de l’association du Hainaut des canaris couleurs et postures, à l’origine de l’exposition organisée du 17 au 21 novembre au CELA.

"Mon papa élevait des oiseaux de races différentes. De mon côté, je n’avais pas de préférence particulière. J’aimais tout ce qui avait des plumes. Puis, un jour, j’ai réalisé un job étudiant dans une oisellerie et j’ai eu le déclic pour le canari."