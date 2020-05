C’est en douceur et sans heurts que les magasins non alimentaires ont commencé à rouvrir leurs portes, hier, dans la cité des Géants. Il faut croire que les Athois sont des gens disciplinés. Les enseignes du centre commercial de la chaussée de Bruxelles (Shopping - Center) n’ont pas été prises d’assaut comme ce fut parfois le cas dans d’autres villes.

Certaines grandes surfaces (Action) ont néanmoins drainé pas mal de monde en ce jour de reprise. "Chacun attend patiemment son tour pour faire ses achats", se réjouit Serge, âgé de 65 ans. À la question de savoir pourquoi il ne porte pas de masque sur le visage, notre interlocuteur n’en voit pas trop l’utilité.

" Personnellement, je doute de son efficacité, sauf pour les personnes à risque qui souffrent déjà des poumons ou dont le système immunitaire est affaibli. Comme n’importe qui, je suis susceptible de l’attraper mais on ne peut pas rester indéfiniment cloîtré chez soi. La peur finit par devenir plus contagieuse que le virus. À partir d’un certain âge, on devient plus philosophe comme l’était mon père à la fin de sa vie tout en acceptant plus facilement l’échéance de la maladie, voire de la mort."

À quelques centaines de mètres de là, sur la Grand-Place, ce n’est pas la grande foule et le parking est loin d’être rempli. À la tête d’une horlogerie-bijouterie avec son frère, Benoît Goffin a enfin pu lever les volets métalliques de sa boutique après huit semaines de fermeture.

" Il n’aurait pas fallu que cette situation se prolonge car en plus du manque à gagner, il y a toutes les charges et les factures qu’il a fallu continuer à honorer. Sans parler du paiement des commandes passées en prévision de la fête des Mères ."

Opticien, profession relevant du secteur paramédical, Benoît Goffin a néanmoins obtenu une dérogation pour dépanner des clients ayant absolument besoin de verres de lunettes. Comme bon nombre d’indépendants, il attend d’obtenir les aides financières de la Région wallonne.

L’intéressé a retrouvé avec plaisir ses premiers clients en les accueillant dans des conditions sanitaires optimales : masque, visière en plexiglas, gel, etc.

Ce n’était pas non plus la cohue sur le parking du DreamLand, (Meslin-l’Evêque) le grand magasin de jouets bordant la N7. À l’entrée, un grand panneau stipule le nombre de personnes autorisées à se trouver en même temps dans l’enceinte du magasin (pas plus de 20 à la fois) ainsi que les consignes à respecter pour éviter la propagation du virus.

Ici, tout le personnel est masqué, ganté et chaque client est tenu de prendre un caddie (systématiquement désinfecté) afin de maintenir à l’intérieur la distanciation sociale nécessaire. "On voit que les gens sont heureux de pouvoir renouer le contact humain. Parmi nos premiers clients, beaucoup de mamans sont venues acheter des livres et des jeux afin d’occuper leurs enfants car pour beaucoup, l’école n’est pas près de reprendre", rappelle la jeune gérante Nadège.

Bruno Deheneffe