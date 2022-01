Si vous manquez d’inspiration, ou si vous recherchez le présent original et parfaitement adapté, vous serez comblé. Romantiques, pragmatiques, gourmands, curieux, originaux… Il y en a pour tous les goûts chez les commerçants athois.

A la recherche d'une chambre pour passer une nuit de rêve ? D'un SPA détente ? De délicieuses pralines amoureusement colorées ? D'un magnifique bouquet de fleurs habilement monté et 100% personnalisé ? D'un moment romantique avec un petit cocktail et le violoniste de l'amour sur la Grand-Place ? A Ath, tout se prépare pour faire de la Saint-Valentin un moment divin pour de nombreux couples.

Une semaine entièrement dédiée à l'amour

Pour la fête la plus tendre du calendrier, la Ville d'Ath propose du 7 au 13 février, de partir à la (re)découverte des richesses locales sélectionnées par les commerçants athois (attentions spéciales, promotions, produits d'exception). Chaque jour, le site www.ath.be mettra à la disposition des amoureux de nombreuses idées pour faire plaisir à votre moitié ainsi qu'aux commerces locaux.

Pour cette semaine de Saint-Valentin athoise, on note déjà le 7 février où la mode sera mise en avant. A la fois tendance et singuliers, ils sauront en étonner plus d'un. Le 8 février : Spéciale HoReCa. Pas envie de cuisiner ? Faites vous dorloter chez vous... ou ailleurs... qu'importe, du moment que vous êtes avec l'être cher. Le reste du programme est à retrouver sur le site Internet de la commune de la Cité des Géants.