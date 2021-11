Une nouvelle antenne mobile de vaccination est opérationnelle; elle circule dans plusieurs communes. Elle sera notamment présente sur le site du CEVA à Ath (terrain de balle pelote à l’arrière du hall) durant quatre jours en novembre, puis en décembre. Un dépistage sera aussi possible, dans le chalet.

L’équipe logistique a été recrutée via une société externe (non plus la Ville), alors que l’association des généralistes du Val de Dendre (AGVD) met en place l’équipe médicale pour la vaccination elle-même.

Les citoyens (non-vaccinés) pourront s’y rendre sans rendez-vous préalable. "Nous espérons toucher un maximum de jeunes", note le Dr Xavier Van Coppenolle, président de l’AGVD. "Nous demanderons un accord écrit d’un des parents, document stipulant aussi que l’autre parent est d’accord." Notons que l’arrondissement d’Ath signe le deuxième meilleur score du taux de vaccination en wallonie (après Waremme).

Les personnes qui se présentent pour une troisième dose peuvent s’inscrire sur le site web www.jemevaccine.be ou via le 0800/45.019. L’antenne mobile sera présente à Ath les 10, 11, 12 et 13 novembre, ainsi que les 1er, 2, 3 et 4 décembre, de 9h à 19h.