Véronique, gérante d'un gîte: "Parfois, je dois refuser certains clients" Pays Vert M.P. Comme pour beaucoup de gîtes, l'établissement de Véronique a vu sa clientèle augmenter suite à la crise sanitaire. © correspondant

Cela fait maintenant plus d'un an, qu'il est difficile pour les fidèles amateurs de voyages et de périples de s'évader à l'étranger. Et pour cause, le coronavirus a bien freiné nos loisirs et notre quotidien. Dès lors, il a fallu pour la plupart des citoyens, trouver des alternatives pour tout de même continuer à vivre.



De nombreux Belges se sont d'ailleurs retournés vers des destinations proches de chez eux. Il est vrai qu'il ne faut pas aller bien loin pour découvrir des paysages et des monuments historiques. Suite à cette crise sanitaire, les gîtes de nos régions ont vu leurs réservations exploser.



C'est notamment le cas de Véronique Delcroix, gérante du gîte Eul Cat Huant à Dergneau.Ouvert depuis plus de trois ans, son établissement n'a pas été victime de la pandémie. Bien au contraire, cette dernière a été bénéfique.



"Je n'ai pas senti un réel impact négatif. A partir du mois de juin de l'année dernière, il y a eu des personnes non-stop. J'ai énormément de réservations de citoyens belges. Parfois, je dois même refuser certains clients et les rediriger vers d'autres gîtes", déclare Véronique.



Parmi ses clients, Véronique peut constater de nombreux Flamands qui restent cinq jours maximum afin de découvrir la région.



"Notre région est magnifique. La plupart des touristes viennent pour se balader ou pour faire du vélo. Les entités de Frasnes et d'Ellezelles attirent beaucoup de monde. De plus, mon gîte se trouve à proximité des villes comme Tournai ou Renaix, cela leur permet de visiter, si certains le souhaitent. Selon moi, les citoyens vont peu à peu retourner à l'étranger et se font vacciner surtout pour cette raison. Ils ont hâte de repartir et ne se cachent pas de le dire", conclut Véronique Delcroix.