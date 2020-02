Si tout sourit aujourd’hui à Clara, cela n’a pas toujours été le cas. Très tôt, elle a été confrontée aux dures réalités de la vie. Alors qu’elle avait à peine 7 ans, sa maman a contracté un cancer très rare des glandes surrénales. Six mois après l’annonce du terrible diagnostic, les médecins ont détecté une leucémie chez sa petite sœur alors âgée de 4 ans et demi.

Issue d’une famille de quatre enfants, Clara a dû s’en occuper énormément pendant que sa mère effectuait des allers-retours entre la maison et l’hôpital avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Par miracle, la santé de sa maman et de sa sœur Romane s’est nettement améliorée depuis lors.

Dans le cadre de sa scolarité, Clara a également subi des faits de harcèlement, un peu comme ceux qui, voici quelques jours, ont conduit une adolescente de 15 ans (Maëlle) à mettre fin à ses jours.

"En dernière année primaire, des élèves de ma classe ont commencé à me chercher des poux en disant que je n’étais pas belle ou que j’étais trop maigre, voire trop grosse. Ils me critiquaient parce que je ne portais pas des vêtements de marque. Je pense qu’il y avait de la jalousie de leur part. Je pleurais beaucoup et j’étais mal dans ma peau. Certains matins, je n’avais pas envie de me rendre aux cours. Par peur de représailles, je n’osais en parler à personne", témoigne Clara.

Garder l’espoir

Comme cela devenait psychologiquement invivable, notre interlocutrice a fini par se confier à des proches, avant que sa grand-mère ne prenne le mal-être de sa petite-fille très au sérieux. Après la mort tragique de Maëlle, elle souhaite transmettre un message aux jeunes.

"Il faut toujours garder espoir. Si le ciel est parfois noir, il finit toujours par redevenir bleu. Autant Clara était désespérée l’an dernier, autant elle commence maintenant à reprendre confiance en elle."