"À quelques heures près, c’était un drame avec la sortie de l’école." C’était la désolation, ce mardi soir, auprès des riverains de la bout de la rue du Crétinier: un automobiliste est arrivé à toute vitesse et a loupé le virage d’Herseaux Ballons. Il a alors effectué un tout droit dans une enfilade de voitures en stationnement. L’effet domino a endommagé cinq véhicules.

"On entend souvent passer les véhicules à vive allure. On s’attend régulièrement à entendre un choc mais il n’y a rien. Cette fois-ci, on a bien entendu le fracas et il n’a même pas freiné, aucune trace au sol! C’est un jeune conducteur sorti de lui-même de son véhicule. Il était blessé au visage, il s’est probablement cassé le nez", pense un voisin. L’automobiliste a été emmené au CHM.

La police a été amenée à fermer une partie du tronçon pour les constatations d’usage et le temps que l’épave sur la chaussée soit évacuée.