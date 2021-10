Un point relatif au placement de bornes de recharge pour véhicules électriques a suscité une réflexion plus générale, mercredi, lors du conseil communal d’Ath.

Le point de base réside simplement dans l’approbation d’une convention avec la centrale d’achats de la Province de Hainaut (à laquelle a adhéré la Ville), afin de pouvoir (éventuellement) avoir accès à un marché portant sur des “ bornes de recharge pour véhicules électriques et vélos, accessoires et services liés ”. La Région wallonne devrait subsidier tels achats. Ath devrait acquérir une quinzaine de bornes ; certaines pourraient être installées dans des parkings souterrains.

Bruno Montanari et Marc Duvivier (Liste Athoise) s’étonnent un peu de ce point alors que l’intercommunale Ideta a désactivé des bornes installées ici et là après avoir “ investi massivement ”. “ Le citoyen n’y comprend plus rien ” redoutent les mandataires de l’opposition.