Actuellement détenu à la prison de Leuze, Samuel est poursuivi pour de nombreux faits de vols. En 2019, trois individus ont poussé les portes d'une société de paris sportifs Ladbrokes à Lessines afin de se procurer la caisse. L'un d'eux braquera une arme sur la tempe du responsable avant de violemment le pousser. Grâce aux caméras de surveillances, les services de police vont reconnaître les prévenus même si, une partie de leur visage était cachée. Ils prendront la fuite au sein d'un véhicule volé qui abandonneront par la suite. Dans la même journée, les malfrats ont pris la route vers Braekel où ils ont dérobé de l'argent liquide ainsi qu'une PlayStation dans un domicile.

En ce qui concerne le vol dans l'habitation, Samuel "ne pense pas que cela soit lui". En revanche, il a bien avoué être l'auteur du braquage au coeur de la Ville de Lessines. Selon ces propos, les gains obtenus permettaient de financer leur consommation de stupéfiants. D'après les complices de Samuel, il les menaçait de les jeter hors du logement qu'ils louaient s'ils ne participaient pas aux faits de 2019.

L'avocat de la défense, Me Ronveau, a précisé que la situation de son client restait largement compliquée vu son casier judiciaire. Comme Samuel se trouve en prison jusqu'en 2026, son conseil a ainsi sollicité la mise en application de l'article 65, alinéa 2. A savoir: "Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte". Le jugement sera prononcé le 24 mai.