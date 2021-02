La Task Force Covid mise en place en Wallonie Picarde lance un appel en vue de recruter des personnes volontaires désireuses d'apporter leur aide pour participer aux prochaines campagnes de vaccination contre le coronavirus. Pour rappel, celles-ci débuteront prochainement dans les quatre villes du triple arrondissement (Ath, Tournai, Mouscron et Comines) ayant été retenues pour accueillir un centre de vaccination.

Les candidats doivent avoir un minimum de compétences dans le secteur médical, soignant, administratif ou du nettoyage (personnel d'entretien). Cet appel s'adresse à des bénévoles qui auraient quelques disponibilités à partir de la mi-février. La Task Force Covid Wapi vien de communiquer la liste des profils recherchés: médecin, infirmier/infirmière, salarié ou indépendant, retraité, étudiant infirmier de 3ème ou 4ème, étudiant en médecine, professeur en soins infirmiers, moniteur de stage en soins infirmiers, personnel soignant en maison médicale ou au sein d’organismes de médecine du travail, de centre PSE, PMS, ONE.

Des personnes ayant une formation d’infirmier/ère ou de médecin mais qui ne pratiquent plus sont également les bienvenues, de même que des personnes ayant du temps libre pour prendre en charge la désinfection des chaises durant les séances de vaccination. La Task Force invite les personnes intéressées correspondant aux critères de sélection à s'inscrire sur sa plateforme et à remplir un formulaire via le lien suivant: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNDNZakKEhZ_cDcH8-Q_OzZcWOmFIkuJTaL8vhuDyBTPaZZw/viewform

Les données récoltées seront recensées par la Task Force Covid Wapi qui validera les inscriptions. Cependant, certaines modalités pratiques d’organisation ne sont pas encore à sa disposition. Celles-ci seront précisées aux volontaires par l’organisateur du centre de vaccination.