Généreux et solidaires sont les deux adjectifs qui qualifient bien les Belges ces dernières semaines. A la suite des inondations qui ont touché les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg, de nombreux citoyens se sont mobilisés en offrant des dons ou un coup de main pour aider les sinistrés. Originaire de Wodecq, Lizie Cornil a souhaité mettre sa pierre à l'édifice.

"Pour moi, c’était important d’apporter mon aide aux sinistrés, aussi minime soit-elle. Si j’avais été à leur place, j’aurais aimé qu’on fasse pareil pour moi. Je suis allée deux fois à Liège. La première fois, pour distribuer des croquettes pour animaux et des bouteilles d’eau. La seconde fois, j’ai été pour apporter de l’eau, de la nourriture et quand les gens avaient besoin, pour les aider à nettoyer leur maison. J’ai ressenti beaucoup de tristesse pour ces personnes qui ont tout perdu, mais j’ai aussi ressenti de l’admiration parce que toutes les personnes que j’ai pu croiser et avec qui j’ai parlé ont gardé le sourire malgré la situation.", déclare la jeune femme.

Beaucoup d'animaux ont également été victimes des inondations. Certains ont malheureusement perdu la vie et d'autres ont pu être sauvé. Toutefois, un bon nombre de leurs propriétaires ont tout perdu. Il est donc difficile de leur apporter les soins nécessaires: alimentation, paniers ou encore couvertures. Fort heureusement, les refuges et les citoyens ont récolté des dons à leur égard.

"Suite à cette catastrophe, les animaux ne sont absolument pas oubliés, mais je sais que les gens vont plus facilement apporter de la nourriture et des boissons pour les personnes. J’ai donc décidé d’en apporter pour les animaux. Les croquettes provenaient du Tom & Co de Binche. Celui-ci nous a donné une vingtaine de paquets pour chiens et chats. Les Liégeois étaient très contents et reconnaissants. Malgré la situation, ils nous souriaient et nous remerciaient pour l’aide qu’on leur apportait. J’ai pu voir quelques chiens, mais pas énormément, la plupart du temps, les animaux avaient été mis chez de la famille afin de les garder en sécurité le temps du nettoyage", conclut Lizie Cornil.