Ouvert depuis plus d'un an, la boutique les Nanas Fringueuses est située au cœur du village de Wodecq dans une charmante fermette. Avec des vêtements pour femmes colorés et originaux, Cathy Rasson propose des articles uniques pour tous les âges. Cette dernière se démarque en effet, avec des pièces à la fois chics et bohèmes.