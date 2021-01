Dans le courant de la journée d'hier, les services de police de la zone Sylle et Dendre ont été amenés à constater une série de vols à la ruse commis au préjudice de personnes âgées. Selon un mode opératoire désormais bien connu et rôdé, un individu a abusé de la crédulité de ces dernières en détournant leur attention sous de faux prétextes.

A deux reprises, l’auteur des faits a abordé les victimes à leurs domiciles respectifs en déclarant que leur chien s’était enfui et qu’il se trouvait dans la propriété des habitants. Dans le cadre d'un autre fait, celui-ci a fait croire qu’il était à la recherche de ballots de foin.

Dans les trois cas, les occupants lésés se sont fait dépouiller de leur portefeuille et d'une somme d’argent liquide facilement accessibles à l'intérieur de leur maison. Soit, le butin se trouvait dans une veste pendue au porte-manteaux, un portefeuille ou encore un sac à main déposé à l'entrée de la maison.

Les policiers de la zone Sylle et Dendre dont font partie Enghien, Silly, Brugelette et Chièvres profitent de ces agissements inqualifiables pour rappeler quelques consignes de prudence. Ne laissez pas l’accès à votre domicile à un inconnu et soyez méfiants à l’égard d’individus tentant d’y pénétrer sous un prétexte fallacieux.

Si dans votre entourage, vous avez une personne isolée, exercer un contrôle social et apporter lui votre aide en cas de situation suspecte. N'hésitez pas non plus à prévenir les services ‍de police de tout agissement vous paraissant anormal et suspect.