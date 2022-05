Même si la réforme de la loi sur les zones de secours ne l’impose pas encore, le nouveau chef de corps de la zone Hainaut-Centre, Daniel Jonas, a fourni un rapport d’activité. Celui-ci a été présenté lors du dernier conseil communal enghiennois. Une initiative saluée par le bourgmestre Olivier Saint-Amand (Ecolo) et par la conseillère d’opposition Florine Pary-Mille (MR).

" J’ai été étonnée par le chiffre des interventions, relève Mme Pary-Mille. Rien que pour les ambulances, nous sommes à plus de 1 300 interventions en 2021 et plus de 300 pour les pompiers. "