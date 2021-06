Depuis quelques semaines, les habitudes abandonnées pendant la crise sanitaire semblent peu à peu réapparaître dans notre quotidien. Effectivement, les citoyens peuvent à nouveau profiter des terrasses, des restaurants ou encore des bars. Ces derniers ont d'ailleurs dû se réinventer et innover pour attirer le public parfois encore réticent face à la pandémie.

C'est notamment le cas de l'établissement Aux Deux Mondes, situé à Pecq. A la fois bar et restaurant, il a été lancé par le groupe Art Blanc en novembre 2019. Grâce Aux Deux Mondes, les festifs ou les gourmands peuvent s'y retrouver pour prendre l'apéro, le dîner ou passer une bonne soirée. L'établissement donne la possibilité aux intéressés de profiter du restaurant et d’un espace bar-lounge juste à côté. Cela rappelle un concept déjà vu et approuvé comme le célèbre Amusoir à Waterloo.

Pour cet été, le restaurant et bar Aux Deux Mondes a décidé d'organiser un afterwork, baptisé Les jeudis d’été. Grâce à sa grande superficie, l’établissement peut accueillir un large nombre de personnes de manière très espacée, aussi bien en intérieur que sur ses deux terrasses. Au programme, cocktails, vins, bières et tapas. Sur la terrasse, les personnes peuvent bien entendu profiter des derniers rayons du soleil avec un cocktail, des bulles ou une bière spéciale mais aussi d'une ambiance musicale avec le DJ Stéphane Baert qui sera sur place tous les jeudis pour animer cet afterwork.



"Il y a très peu d'offres pour les citoyens le jeudi. C'est pour cette raison que nous avons choisi ce jour. L'idée était de faire revenir du monde. Toutefois, avec la crise sanitaire, nous avons dû repenser le concept et se réinventer tout en respectant les règles. L'objectif est avant tout que les gens puissent retrouver une ambiance festive", indique Sophie Colignon, responsable communication pour le groupe Art Blanc.