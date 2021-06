Educatrice spécialisée de formation, Audrey a décidé de se reconvertir. A la naissance de sa fille, cette artiste a voulu créer l'entièreté de sa chambre. C'est de là, qu'est partie son envie de créer et de personnaliser des fauteuils ainsi que du petit mobilier.



"J'ai effectué une formation en ébénisterie et en garnissage. Petit à petit, le projet s'est lancé et depuis cette année, je fais cette activité à temps plein. Je propose donc aux intéressés plusieurs services. Soit, je confectionne des coussins ou des housses de chaises à la demande soit, j'offre des choses que j'ai déjà faites moi-même et qui sortent de mon imagination", déclare Audrey Decaesteker.