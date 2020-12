Pecq: des caméras mobiles pour lutter contre les dépôts sauvages Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Un subside de 23 000€ va être accordé à la commune pour l'acquisition de ce matériel. © DR

Les dépôts sauvages sont de véritables fléaux. Dernièrement, la commune de Pecq a malheureusement encore pu en témoigner puisqu'un individu a eu la brillante idée d'aller déposer des immondices en tous genres le long de la drève Henri Dunant.



"Force est de constater que la lutte contre les incivilités est, malheureusement, loin d'être terminée, n'a pu que déplorer le bourgmestre Aurélien Brabant. Face à un aussi haut degré d'inintelligence, nous ne pouvons que nous réjouir de pouvoir compter, au sein de notre commune, sur des ouvriers communaux professionnels, réactifs et disponibles, même durant leurs vacances. Merci à eux d'avoir fait le nécessaire pour évacuer ce dépôt au plus tôt."



Un nouvel acte d'incivisme qui donne l'occasion au bourgmestre d'annoncer que la ministre de l'Environnement Céline Tellier a fait parvenir une bonne nouvelle à la commune en guise de soutien dans la lutte contre la malpropreté.



En effet, Pecq avait répondu à un appel à projet lancé il y a quelques semaines par BeWapp et la Wallonie visant à soutenir l'acquisition de matériel et d'infrastructures favorisant la lutte contre la criminalité environnementale et permettant, plus particulièrement, d'identifier les auteurs d'incivilités qui ont un impact sur la propreté dans l'espace public.



"Notre Collège a constitué un dossier étayé et a vu sa candidature être sélectionnée, confirme le bourgmestre. Au total, c'est un subside de 23 077 € qui nous sera octroyé dans le but d'acquérir, entre autres, cinq caméras mobiles. Elles seront destinées à protéger notre entité, mais devront aussi et surtout nous permettre de lourdement sanctionner celles et ceux qui sont à l'origine de ces dépôts de déchets."



Les personnes tentées par de nouveaux dépôts sauvages sont prévenues !