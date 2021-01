Pecq: une dotation à revoir pour la zone de police Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le bourgmestre explique qu'une demande a été introduite pour étudier la clé de répartition en 2021. © DR

Si les élus pecquois ont dernièrement voté le budget 2021 de la commune, un point en particulier a notamment retenu l'attention. À savoir celui relatif à la dotation communale à la zone de Police du Val de l'Escaut. Pour rappel, cette dernière est composée des communes de Pecq, de Celles, d'Estaimpuis et de Mont-de-l'Enclus.



Pour le financement de la zone, la commune de Pecq est ainsi invitée à verser une dotation communale de 608 905€. Une somme il est vrai colossale. "Il y a encore pas mal de zones d'ombre et cela a un impact sur le budget de la zone de police, explique le bourgmestre Aurélien Brabant. Le collège a introduit une demande pour que l'on puisse étudier durant l'année 2021 la clé de répartition qui fixe la dotation."



Aujourd'hui, un Pecquois paie 105,89€ pour la zone de police, soit 10€ de plus qu’un Cellois, 15€ de plus qu’un Estaimpuisien, 22€ de plus qu’un Enclusien. "On a l’envie de pouvoir inverser cette tendance et c’est une des clés qui pourrait nous permettre de gagner un petit peu d’argent."