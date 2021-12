Depuis ce lundi 6 décembre, les enfants âgés de 6 ans doivent porter le masque au sein des établissements scolaires. Jusqu'ici épargnés, de nombreux bambins doivent désormais s'habituer à cette nouvelle mesure. Même si cette dernière fait débat au sein de la population, pas le choix, il faut appliquer les règles en vigueur. Face à cette annonce prise lors du dernier Comité de concertation, les pharmacies de Wallonie Picarde sont donc confrontées à un véritable rush et à une pénurie ...

Pour une multitude de pharmacies situées en Wallonie Picarde, la réaction est la même: les parents se jettent sur les masques. "Dès l'annonce du gouvernement, cela a été une vraie folie", précise la gérante de la pharmacie du Sacré-Coeur à Tournai. "Vendredi dernier, après 17h, nous avions déjà de nombreux parents qui venaient acheter des masques pour leur enfant. Avant, nous n'en vendions que quelques-uns. Aujourd'hui, on tombe malheureusement à cours. Nous espérons recevoir une nouvelle commande à la fin de la semaine".

"Un boum au niveau des demandes"

Cette déclaration fait également écho, à la pharmacie Cornil, située au Marché aux Toiles à Ath qui fait face à une réelle pénurie. "Depuis la crise sanitaire, je ne vendais que quelques masques pour enfants. Ce mercredi, j'arrive à la fin de mes stocks. Il en va de même pour les tests antigéniques rapides. Je viens de refaire une commande d'un millier de masques pour enfants que j'attends avec impatience", indique ce pharmacien. "Depuis l'annonce du CODECO, c'est un boum au niveau des demandes. Les parents tentent de trouver le meilleur masque pour leur enfant".

Même s'il est actuellement difficile pour les parents de trouver des masques pour leur progéniture, il n'est absolument pas conseiller d’adapter des masques adultes aux enfants. Ces derniers, beaucoup trop grands, pendouillent et bougent. Une solution "facile" qui ne servira absolument à rien pour freiner les contaminations. Pour être au maximum protégé, il faut impérativement que les enfants (et les adultes) mettent et enlèvent le masque correctement pour avoir les effets escomptés.