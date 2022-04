"Tout est bon à prendre et il a le mérite d'exister. Toutefois, il faudrait, selon moi, plus qu'un papier et aller plus loin dans la démarche", indique la responsable, légèrement sceptique. "Il serait plus judicieux de mettre en place des structures qui seraient en mesure de véritablement contrôler les futurs adoptants ou acheteurs. Bien entendu, j'ai de l'espoir concernant la mise en vigueur de ce permis mais ..."



Grâce à ce document, les refuges ou encore les associations pourront vérifier la situation du nouveau propriétaire et constater s'il est déjà connu pour des faits de maltraitance. "Malheureusement, il n'y a pas que les cas de maltraitance. Les animaux venus des pays de l'Est ou encore les éleveurs peu scrupuleux sont aussi problématiques. Dans ces cas-là, rien n'est envisagé et c'est déplorable".

Considéré comme une avancée en termes de bien-être animal, la responsable de l'association Cat's Cocoon attend de voir si ce permis permettra de cesser les actes monstrueux de certaines personnes. "J'aimerais beaucoup que les cas de maltraitances diminuent. Selon moi, le bien-être animal sera toujours la préoccupation d'association et des amoureux des animaux. Pour le moment, j'ai tout de même tendance à attendre et voir si des moyens pratiques sont mis en place".