L’ASBL Aide Humanitaire B.P.T.G. (Belgique pour EAD-Togo et VCF-Ghana) a été créée en août 2019 avec comme finalité l’aide à l’enfance précarisée, déshéritée et/ou orpheline du Togo et du Ghana et ce suite à un parrainage privé réalisé par le président de l’association, Dominique Praet, par ailleurs directeur d’école. L’idée d’agir concrètement pour d’autres enfants de ces deux pays du continent africain était née. Dominique Praet a commencé à sensibiliser les enfants dans le milieu scolaire grâce à des personnes ressources venues témoigner de la réalité de terrain. Ensuite, c’est par le biais de dons obtenus après diverses ventes, brocantes et un lavage de voiture solidaire que les choses sont précisées jusqu’à la création de l’ASBL B.P.T.G. pour donner un maximum de crédibilité au projet sur du long terme.

"La première mission de l’ASBL a été de trouver des partenaires fiables sur le terrain, des personnes ressources vivant sur place qui connaissent donc la réalité du pays et qui sont les mieux placées pour évaluer les besoins des enfants et des familles gravitant autour d’eux", explique Muriel Hiroux, vice-présidente de l’ASBL dont le siège social se situe à Péronnes

Trois associations œuvrant sur le terrain avaient alors retenu l’attention des responsables de l’ASBL pour tout le travail déjà effectué dans des villages reculés. "Chacune des associations évalue les besoins prioritaires en ciblant particulièrement les enfants. Elles veillent à nous fournir des devis détaillés lorsqu’il s’agit de constructions ou d’achats d’objets jugés essentiels, poursuit Muriel Hiroux. Notre président est d’ailleurs parti au Togo en avril pour se rendre compte sur place des actions concrétisées. Nous mettons tout en œuvre pour récolter les fonds nécessaires et faisons notre maximum pour atteindre les objectifs fixés. L’ASBL collabore aussi avec des associations de notre pays."

A ce sujet, en plus de cibler la précarité au Togo et au Ghana, B.P.T.G. travaille aussi au profit des moins nantis de Wallonie picarde et de France. "Nous organisons des vide-dressing solidaires avec des vêtements qui nous sont donnés gratuitement, assure Muriel. Nous stockons et trions ces dons de vêtements et veillons à leur propreté. La vente est accessible prioritairement à des familles précarisées de la région avec des prix allant de 1 à 3 € maximum. Les invitations sont lancées entre autres par des associations proches des milieux défavorisés, comme les Restos du cœur et l’aide aux SDF locaux. C’est avec l’argent récolté que nous finançons nos projets. Cela nous permet donc de faire plaisir à la fois aux gens d’ici et aux enfants de là-bas. Nous récoltons également des jouets en bon état que nous distribuons à Noël à des enfants dont le quotidien n’est pas toujours facile. Un don annuel à Viva For Life est également versé par notre ASBL pour ne pas oublier qu’un enfant, qu’il soit ici ou sous le soleil de l’Afrique, est un trésor à protéger."

Les enfants handicapés aussi

L’ASBL s’occupe aussi du sort des enfants togolais et ghanéens qui souffrent d’un handicap. "L’accès à l’école leur est quasi impossible. Nous orientons donc nos parrainages vers eux plus particulièrement. Financer des trajets vers les rares écoles spécialisées nous tient à cœur et constituera un de nos prochains combats", précise la vice-présidente.

Parmi les projets déjà financés et réalisés depuis août 2019, on peut citer les kits scolaires, le financement d’une activité d’élevage de porcs, une cagnotte fêtes de fin d’année, le financement de l’envoi de 150 caisses à bananes remplies de matériel médical, de matériel informatique, de médicaments, de vêtements, de jouets et de tenues de foot, la construction d’un puits, de quatre toilettes sèches ou encore la participation à un projet de plantation d’arbres fruitiers.

Repas-spectacle

Les communes d’Antoing et d’Estaimpuis ainsi que la Province apportent également leur soutien. C’est d’ailleurs à Estaimpuis que se tiendra le repas-spectacle de l’association le 11 septembre à 18 heures depuis la salle du C.E.M.E avec Olivier Loin et Leonor Jackson à l’affiche. Il reste des places !

Infos via www.asblbptg.onlc.fr, bptgasbl@gmail.com, sur Facebook page ASBL Humanitaire BPTG ou au 0478/98.21.98.