En décembre dernier, on apprenait que l'AViQ avait décidé de retirer l'agrément du Domaine de Taintignies, un home qui héberge des personnes handicapées. Une décision qui signifie malheureusement la fermeture de l'établissement en mars prochain.Lors de la Commission de l'emploi, de l'action sociale et de la santé du Parlement wallon, la députée wallonne Fatima Ahallouch (PS) a interrogé la ministre Morreale (PS) à propos de cette situation., a rappelé la députée.Dès lors, quels sont les manquements constatés par l'AViQ ? Quelles sont les raisons qui ont amené au retrait de cet agrément ? Puis, surtout, quel avenir pour les résidents et les soixante-huit membres du personnel ? Telles sont les questions qui ont été posées à la ministre."Les manquements qui ont abouti à cette décision sont particulièrement nombreux, souligne Christie Morreale. Je vais en citer quelques-uns. Cela n'est pas exhaustif, ce sont les plus révélateurs. Cela permettra d’éclairer chacun."La ministre a ainsi dévoilé des manquements graves impactant directement les conditions de vie des résidents : persistance de l'état de délabrement de certaines chambres, choix minimaliste des repas, obstacles mis à la réalisation du projet de vie de certains résidents, absence de dispositif qui permet en interne le traitement des réclamations exprimées par les usagers ou leurs proches, absence de conseil des usagers, pas de participation au projet individuel, pas de référent réclamation, pas d'enquêtes de satisfaction, pas de personnalisation des lieux de vie, non-respect de l'obligation de déclarer tout incident grave ou décès auprès de l'AViQ, absence d'activités adaptées aux besoins et attentes des résidents, non-respect de l'obligation de fournir un projet d'établissement conforme aux règles, absence de dossiers complets des résidents reprenant l'analyse des besoins, les bilans psychologiques, médicaux et sociaux, etc.La ministre a encore rappelé les nombreuses visites réalisées par l'AViQ sur le site où, régulièrement, des manquements graves et récurrents ont été constatés.Les possibilités de reprise de l'établissement par d'autres gestionnaires sont en cours d'examen.Face à ces réponse, Fatima Ahallouch s'est dit abasourdie par le nombre de manquements qui ont été évoqués.