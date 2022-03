Fin janvier, l’émission Investigationde la RTBF avait mis en lumière la présence, parfois massive, de canalisations en amiante-ciment en Wallonie et donc la possibilité de retrouver dans l’eau potable des fibres d’amiante. Une enquête qui avait créé un certain émoi et dont le sujet, comme l’a rappelé Vincent Palermo lors du conseil communal, a été évoqué en conférence des bourgmestres.

"Nous voulions avoir une vision et savoir s’il y avait des risques ou pas", a expliqué le bourgmestre.