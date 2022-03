Les travaux sont légion dans l’entité et le bourgmestre a fourni les prévisions pour les dates de fin des chantiers : le 1er avril à Roucourt, le 8 avril à Wiers et le 29 avril à la Neuve Chaussée. Un gros chapitre du conseil a été consacré au redéploiement commercial. Amener ou faire revenir des commerces dans le cœur de ville, un défi de taille à relever à travers un plan présenté en séance.

" Dans un contexte où les modes d’achat ont changé, nous croyons toujours aux circuits courts et nous défendons les commerces de proximité, assure Vincent Palermo. Le but est d’enrichir le mix commercial existant. On sait ce qui manque au centre : fromagerie, boucherie, poissonnerie… "