Mettre en connexion le monde agricole et le citoyen en essayant aussi de promouvoir les produits locaux : voilà le concept de l’agriculture sociale, projet mené depuis 5 ans déjà par le GAL (Groupe d’Action Locale) des Plaines de l’Escaut. Agricultrices et agriculteurs, une dizaine au total, accueillent dans leur exploitation près de vingt personnes issues d’institutions spécialisées afin de vivre des moments de partage et de dialogue.

"Nous voulons montrer que ce concept existe, qu’il fonctionne et attirer, pourquoi pas, de nouveaux agriculteurs. Le projet est reconduit jusqu’à fin 2023 avec la volonté d’étendre le dispositif", explique Pierre Delcambre, coordinateur du GAL.