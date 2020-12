Le ministre wallon des Infrastructures sportives, Jean-Luc Crucke, a dévoilé la liste des nouveaux subsides accordés aux infrastructures sportives pour ce quatrième trimestre 2020. Des subsides qui sont attribués aux communes et clubs wallons pour leur permettre d'entretenir et de développer leurs infrastructures sportives, de l'achat d'équipements sportifs aux rénovations. Bref, les projets sont extrêmement variés.Sur une enveloppe totale de 21 millions d'euros, la Wallonie picarde va récupérer pour plus de 2,5 millions., détaille Stéphanie Wyard, porte-parole du ministre.On parle ainsi de favoriser la relance économique par le développement des infrastructures et/ou l'achat de matériels, de donner un nouveau souffle à la vie sportive et d'améliorer le cadre de vie des citoyens.Dans les projets soutenus en Wallonie picarde, on retrouve Bernissart. L'administration communale percera 596 600€ pour l'acquisition et la rénovation du bâtiment La Perche Couverte . L'administration communale de Tournai bénéficiera quant à elle de la somme de 952 870€ pour l'aménagement des abords et des équipements ludiques de la piscine de l'Orient. De son côté, le Futur aux Sports de Mouscron recevra 6 540€ pour l'achat d'équipement pour le beach-soccer au Futurosport.Le projet phare de Wallonie picarde, voire du Hainaut, se situe à Ellezelles.Pour ce projet, la commune bénéficiera d'un subside d'un million d'euros.