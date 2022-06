C’est l’odeur s’échappant de l’habitation de la rue du Cazeau (Templeuve) qui a alerté les services de police quant à la présence d’une culture de cannabis. "Les soupçons sont confirmés par une analyse thermique et un rapport d’ORES signalant une situation anormale", signale la substitut du procureur du roi.

Quelque 200 plants sont retrouvés dans l’habitation. Le prévenu reconnaît les faits. "J’avais d’importantes dettes, explique-t-il. C’était un moyen facile de me faire de l’argent et ainsi de m’en sortir." Son avocat ajoute que c’est un homme originaire du nord de la France qui lui a fourni le matériel pour la culture. "Il venait tous les deux ou trois mois pour récupérer la récolte et ensuite l’écouler en France", précise-t-il.