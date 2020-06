Normalement, la liste des nouveaux subsides accordés aux infrastructures sportives était publiée suite à une analyse trimestrielle des dossiers basée sur les priorités établies pour le département. Avec la crise du Covid-19, Jean-Luc Crucke (MR), le ministre des Infrastructures sportives a décidé de publier une liste unique pour le 1er semestre 2020.

Ces subsides sont attribués aux communes et clubs wallons pour leur permettre d’entretenir et de développer leurs infrastructures sportives. De l’achat d’équipements sportifs aux rénovations, les projets sont extrêmement variés.

Pour ce premier semestre 2020, 68 projets ont été retenus : 10 pour le Brabant Wallon, 15 pour le Hainaut, 19 pour Liège, 12 pour le Luxembourg et 12 pour Namur également. Le montant total des subsides destinés à ces infrastructures s’élève à 10.150.880,00 euros, dont 4.377.330€ pour le Hainaut. Dans la région, le RFC Péruwelz-RFC Wiersien reçoit 5.070€ pour l’achat d’un tracteur tondeuse. Ath, 7.290€ pour l’achat d'un marquoir pour le hall Marcel Denis et 833.840€ pour la rénovation de la salle de sport du complexe sportif , dossier conjoint au projet de piscine. Tournai reçoit 6.840€ pour l’achat d’abri de joueurs pour le Stade Luc Varenne. Comines : 24.930€ pour l’acquisition et pose d'un boiler d'eau chaude et d'un ballon de stockage pour le FC Houthem.