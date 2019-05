Ils sont venus célébrer la déesse Saraswati au cœur du temple sacré indonésien du parc en offrant aux visiteurs un fabuleux spectacle mêlant danses et musiques traditionnelles

Parallèlement à sa vocation zoologique, le parc Pairi Daiza accorde également une grande place aux cultures et aux religions du monde entier. Depuis une dizaine d’années, le parc animalier de Cambron-Casteau (Brugelette) abrite à ce titre le plus grand temple consacré au culte hindouiste balinais en dehors de l’archipel indonésien.

Celui-ci a accueilli, ce samedi, quelques 440 membres de cette communauté religieuse vivant en Europe lors d’une célébration mêlant prières, danses et musiques traditionnelles. Un magnifique et dépaysant spectacle haut en couleurs auquel les visiteurs de Pairi Daiza ont eu la chance d’assister à l’intérieur de ce temple situé au cœur du royaume de Ganesha. Ces hindouistes balinais expatriés sont venus des quatre coins d'Europe (Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Tchéquie, etc.) pour célébrer Saraswati, la grande déesse de l’art et de la connaissance.

Dix prêtres sont même venus spécialement d’Indonésie pour resacraliser le temple et y honorer les statues divines en les drapant d’étoffes à carreaux, rouges pour Brahma, noires pour Vishnou et blanches pour Shiva.

B.D