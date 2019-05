Le parc a accueilli, hier, 440 hindouistes venus célébrer la déesse Saraswati au cœur de son temple sacré indonésien

Parallèlement à sa vocation zoologique, Pairi Daiza accorde également beaucoup d’importance aux cultures et aux religions du monde entier.

Depuis une dizaine d’années, le parc animalier de Cambron-Casteau (Brugelette) abrite d’ailleurs, c’est dire, le plus grand temple consacré au culte hindouiste balinais en dehors de l’archipel indonésien.

Pour le construire, le fondateur de Pairi Daiza, Eric Domb, n’a pas hésité à faire appel aux meilleurs artisans de Bali qui ont sculpté sur place ses autels et ses innombrables sculptures décoratives avec des blocs de lave noire extraits des pentes d’un volcan sacré de l’île de Java.

Depuis l’inauguration voici une dizaine d’années de cet authentique temple sacralisé, les membres de la communauté hindouiste balinaise vivant en Europe y organisent plusieurs fois par an des cérémonies religieuses hautes en couleurs mêlant prières, danses et musique traditionnelles.

Ce fut encore le cas hier où quelque 440 Balinais expatriés ainsi que quelques Belges convertis à l’hindouisme spécifique à cette région du globe, ont rallié Pairi Daiza et son temple pour y célébrer Saraswati, la déesse de l’art et de la connaissance. Ils sont venus de Belgique mais aussi de France, des Pays-Bas, d’Allemagne et même de Pologne ou encore de Tchéquie. "En Europe, il n’existe aucun autre temple que celui de Pairi Daiza où les hindouistes balinais ont la possibilité de pratiquer leur culte", indique Fabrice Bollen, directeur culturel et artistique du parc.

Mariée à un Balinais depuis 20 ans, Erika, une Anversoire de 47 ans, s’est elle-même convertie à la religion de son époux et organise à ses côtés les célébrations telles que celles auxquelles les visiteurs de Pairi Daiza ont pu assister ce samedi après-midi à l’intérieur du temple après la partie privée en matinée réservée aux prières et aux offrandes (fleurs, fruits, nourriture).

Dix prêtres sont même venus spécialement d’Indonésie pour resacraliser le temple et y honorer les statues divines en les drapant d’étoffes à carreaux, rouges pour Brahma, noires pour Vishnou et blanches pour Shiva.