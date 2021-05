Le CHwapi a ainsi résisté à la troisième vague mais était remonté tout de même à un pic de 45 hospitalisations Covid. "Beaucoup se demandent tout de même si nous n'avons pas plutôt été confrontés à la fin de la deuxième vague", souligne-t-on du côté du centre hospitalier où l'on assure que la vaccination a bien contré les effets potentiels de l'éventuelle troisième vague.



Soulignons encore le fait que le Centre Hospitalier de Wallonie picarde compte plus de 80% de son personnel vacciné. Un chiffre qui pourrait d'ailleurs être encore plus élevé, certains n'ayant pas été comptabilisés parce qu'ils ont reçu leur dose en dehors de l'hôpital.

Ce vendredi, un point Covid-19 a été réalisé au sein du Centre Hospitalier de Wallonie picarde. Là aussi, les tendances sont à la baisse. En effet, il n'y a plus que neuf personnes hospitalisées suite au virus. La proportion en réanimation est cependant encore importante puisque parmi ces neuf hospitalisations, on en retrouve six en réanimation. Les admissions sont également en baisse puisque les deux dernières personnes à être entrées dans le service remontent à ce mercredi.Comme l'avait expliqué la Dr Florence Hut, directrice médicale du CHwapi, l'hôpital a accueilli ces dernières semaines énormément de patients plus jeunes. Ces derniers quittaient alors le circuit médical plus vite malgré le fait qu'ils nécessitent encore des soins.