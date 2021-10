De nouveaux courts de padel sortent de terre à un rythme effréné aux quatre coins de la Wallonie picarde. Après l’inauguration de nouveaux terrains au TC Mouscron, c’était au tour du Vautour d’annoncer l’ouverture d’un troisième court de padel, son premier en salle. Structure qui a pris la place de l’ancien terrain C vallois et dont la construction n’a pris qu’une dizaine de jours. “La mise en place d’un terrain de padel dans une salle déjà existante demande bien moins de travail que la construction d’un court extérieur", explique Guy Maronnier, le secrétaire du club tournaisien. "Et c’est bien que ce soit allé vite car l’arrivée de ce premier couvert répond à la forte demande de nos membres. À l’heure actuelle, 45 % de nos 460 inscrits sont des affiliés padel.”