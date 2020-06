Dernièrement, la députée fédérale Ludivine Dedonder (PS) a obtenu des nouvelles rassurantes auprès du ministre-Président wallon, Elio Di Rupo (PS), à propos de la dangerosité de certains axes routiers traversant la région.

La réfection de plusieurs routes est ainsi bien au programme, notamment pour l’autoroute A16 Mons-Tournai à hauteur de Maubray, la chaussée de Mons (N50) et le carrefour reliant cette dernière à la chaussée de Bruxelles (N7) à hauteur de Barry.

"Il ne s’agit plus de nids-de-poule mais de décollement par plaques entières sur l’autoroute A16 et d’immenses trous dans le tarmac sur la N7 et la N50" , déplore Ludivine Dedonder.

Le ministre-Président wallon a révélé qu’un marché de réfection des zones les plus dégradées de l’autoroute A16 entre Mons et Tournai a été adjugé. "Ces travaux consisteront à réparer le revêtement de manière durable", assure-t-il.

Une commande a ensuite également été passée afin de renouveler le revêtement de la portion problématique de la N50 pour un montant d’environ deux millions d’euros.

"Quant à la réfection du carrefour N7/N50, elle est en cours de discussion au Gouvernement , détaille Elio Di Rupo. Elle devrait être confirmée dans le cadre du plan infrastructures de mobilité. Un montant de 3,2 millions d’euros devrait être réservé pour ce projet et celui de la réfection du revêtement du carrefour avec la N52 à Gaurain."

M. Del.