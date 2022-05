Laurence Barbaix, échevine des Travaux, annonce de nombreux chantiers au coeur de la Cité des Cinq Clochers et ses villages. Du 27 mai au 10 juin, ORES réalisera un raccordement au gaz à hauteur du 25 de la rue Oscar Roger, à Blandain. La circulation sera perturbée pendant toute la durée de ce chantier. Entre le 30 mai et le 5 octobre,, la SWDE entreprendra en voirie d’importants travaux de renouvellement de sa conduite principale sise rue de l’Abbé Nestor Frère, à Froyennes. Ce chantier nécessitera une fermeture de la rue. La pose débutera au croisement formé par la rue du Moulin et devrait se poursuivre, plus tard, sur une partie de la chaussée de Lannoy pour rejoindre la rue de l’Abbé Nestor Frère, côté chaussée. La circulation et le stationnement seront interdits – excepté riverains – le temps des travaux.

La SWDE renouvellera ses conduites, rue de la Chapelle et résidence Charles Lelubre, à Orcq entre le 30 mai et 8 juillet. Des perturbations sont à prévoir jusqu’aux congés de la construction.

Entre le 30/5 et le 26/6, ORES entamera un chantier d’extension du réseau sur le parking de l’Eglise Saint-Lazare, à Tournai. Ce travail nécessitera l'ouverture d'une tranchée sur la voie menant à l’établissement scolaire "l’Institut Libre des Métiers". Les travaux devraient s’effectuer en demi-voirie.

Enfin, Infrabel informe que du 1er au 12 /6 la société réalisera des travaux d'entretien au passage à niveau situé rue Reine Astrid, à Havinnes. Ces travaux sont nécessaires pour garantir la sécurité du trafic ferroviaire et des usagers de la route. Ils s'effectueront comme suit : de jour (8h - 16h) : les mercredi 1 et jeudi 2; sans interruption (24h/24) : du vendredi 3 à 22h au lundi 6 à 6h ; de nuit (22h - 6h) : du vendredi 10 à 22h au dimanche 12 à 6h. Le passage à niveau sera fermé à toute circulation routière : du samedi 4 à 5h au lundi 6 à 5h; du vendredi 10 à 22h au samedi 11 à 6h ; du samedi 11 à 22h au dimanche 12 à 6h. L'accès aux véhicules de secours sera garanti pendant les travaux. Les riverains ont été avisés via toutes-boîtes. Le trafic des trains sur la ligne sera adapté, le week-end des 4 et 5 juin.

Egalement lors du week-end de Pentecôte

Du 4 au 6 juin, des travaux de réfection (peinture) seront entrepris sous le pont du Viaduc, à Tournai. La rue du Viaduc sera barrée au niveau du pont entre le rond-point Imagix (exclu) et le carrefour formé avec la chaussée d'Audenarde (exclu). Des déviations seront installées via le boulevard Eisenhower et le pont Morel pour la circulation venant de Kain et via les boulevards des Nerviens et des Déportés pour la circulation venant du boulevard Delwart.

"Les usagers de la route devront donc faire preuve de patience, prudence et courtoisie aux abords de ces différentes zones de travaux et respecter les différentes signalisations mises en place pour la sécurité de tous. Trop régulièrement, nous constatons le non-respect des signalisations et interdictions de passage. Non seulement, cela fait prendre des risques aux ouvriers de chantier mais cela nécessite parfois des réparations qui sont couteuses et allongent finalement le délai de chantier. Ce qui est en fin de compte au détriment de tous", conclut Laurence Barbaix.