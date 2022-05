Comme chaque semaine, la Ville de Tournai fait le point sur les travaux. Dès ce lundi 16 mai au 3 juin, des travaux de relamping seront réalisés sur la RN50 - entre les bk 38.1 et 40.2, à Ramegnies-Chin. La signalisation adéquate sera placée. Les dates renseignées par l’opérateur sont susceptibles de modifications en fonction des conditions climatiques et/ou autres impératifs techniques. Consciente des désagréments que peuvent occasionner ces travaux, la Ville de Tournai mettra tout en œuvre pour s’assurer de la sécurité et du confort des citoyens.

Le 20 mai, une grue sera installée sur le Chantier CHWAPI : installation d'une grue. La rue de la Citadelle sera fermée et la circulation déviée comme d’habitude.

Du 16 au 20 mai, la rue Saint-Brice 2 sera impactée par des travaux de raccordement à l’égout avec une interdiction de stationner à partir de la rue Clercamps sur une distance de 40 mètresA

A partir de ce lundi et ce jusqu'au 18 mai, entre 8h30 et 16h, la circulation interdite dans le sens sortant, du rond-point vers la rue Saint-Brice et une déviation sera prévue vers la rue Duquesnoy.

Du 17 et le 18 mai,, entre 8h30 et 17h à la Rue Paul Pastur 105, l'installation d'une grue est à prévoir. Des perturbations en matière de circulation sont à envisager.

Dès mardi jusqu'au 24 mai, à la Rue St Bruno 18 et 20, la SWDE prévoit des travaux. Le travail nécessitant une traversée de voirie, la rue sera fermée entre 7h30 et 16h (excepté riverains).

Jusqu'au 20 mai, à la rue des Volontaires à proximité du carrefour formé par les boulevards des Déportés, Combattants et le pont Morel: raccordement ORES. Le travail s'effectuera en trottoir et accotement.

La SWDE informe également que, suite à quelques complications, les travaux de forage sous Escaut seront prolongés jusque fin juin. Le chemin de Ronde et la rue Tour Canteraine resteront fermés.