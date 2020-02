Depuis trois ans, le commissaire divisionnaire Dominique Debrauwere est à la tête de la zone de police du Val de l’Escaut. "Nous veillons, au quotidien, sur la sécurité de près de 26 000 personnes, dans une zone géographique de 160 km², couvrant les entités d’Estaimpuis, de Pecq, de Celles et de Mont de l’Enclus", précise le chef de corps.

Trois années à l’issue desquelles la police du Val de l’Escaut présente un bilan plutôt encourageant pour les 55 policiers qui occupent le terrain jour et nuit.

Bilan de l'année, le compte est bon

"En 2018, les chiffres de la criminalité, dans notre région, ont connu une baisse spectaculaire. Sans que l’on puisse en expliquer pour autant l’origine, autrement que par le travail accompli par mes hommes", rappelle, en préambule, le commissaire divisionnaire.

Et les statistiques de l’année écoulée ne démentent pas l’analyse du patron de la zone de police du Val de l’Escaut. "Nous enregistrons, en 2019, une légère hausse, non significative, des vols et des agressions, à l’échelle de notre territoire. Et ce dû essentiellement à l’augmentation des cambriolages dans les communes frontalières, comme c’est le cas pour Estaimpuis. Un phénomène qui tend à se généraliser aussi de Menin à Mouscron", observe par ailleurs notre interlocuteur.

Pas évident pour autant d’asseoir une image de marque positive auprès des citoyens. "Dans un contexte de surmédiatisation des réseaux sociaux, l’effet de groupe a tendance à banaliser le dénigrement des services de police, à dessein ou simplement pour connaître un éphémère instant de gloire, à l’abri d’un pseudo, derrière un écran. Le policier qui sauvera peut-être une vie, parce qu’il a procédé à un contrôle d’alcoolémie et mis un chauffard hors d’état de nuire, passe, en un quart de seconde, du héros au bourreau, du courageux au trouillard, voire fort à l’incapable", déplore Dominique Debrauwere.

"Pourtant, ces femmes et ces hommes enfilent chaque jour leur uniforme pour protéger et servir, parfois au péril de leur vie. Et ce sont souvent ces mêmes policiers, virtuellement lynchés, qui sont ensuite appelés à la rescousse, pour résoudre des conflits familiaux ou de voisinage."

Le commissaire divisionnaire Debrauwere s’insurge contre les comptes d’apothicaire des budgets communaux.

Les chiffres plaident, une fois encore, en faveur du chef de corps. "Au classement des zones de police de pareille envergure le Val de l’Escaut occupe l’avant-dernière place en matière de coût par habitant dans la part communale", avance, en gestionnaire des finances, Dominique Debrauwere.

"Il faut aussi relativiser les choses, en considérant que 64 % du budget de fonctionnement de la zone de police est pris en charge par le fédéral et que le tiers payant communal est réparti entre quatre entités", ajoute, pour sa défense, le commissaire divisionnaire.

"Depuis que j’ai pris le commandement de la zone du Val de l’Escaut, mes services administratifs ont effectué un boulot considérable en matière d’inventaire des infrastructures et de mise à jour des contrats de maintenance. Depuis la chaudière jusqu’à l’entretien des armes de service", rappelle-t-il, en bon père de famille.

Une volonté d’établir un budget prévisionnel, sur le long terme, dans une période où le niveau fédéral fait trop souvent défaut.

"Une chose est certaine, si les entités d’Estaimpuis, de Pecq, de Celles et de Mont de l’Enclus trouveront sans cesse à redire sur les montants de financement de leur police, à la hausse, il n’en demeure pas moins que, depuis les dernières élections, les quatre bourgmestres concernés ont toujours donné une suite favorable à mes requêtes", observe, avec satisfaction, Dominique Debrauwere.

Le chef de corps du Val de l’Escaut peut même se targuer d’avoir renforcé ses troupes grâce à ses arguments. "Je peux en effet compter sur deux équivalents temps plein sur le terrain, ainsi qu’un cadre administratif supplémentaire."

Se projeter dans l'avenir, avec un drone qui sauvera des vies

Les faits remontent à avril dernier. Lorsqu’un joggeur a été retrouvé, sans vie, par l’hélicoptère de la police fédérale, plus de 24 heures après avoir été porté disparu. " Si nous avions disposé d’un drone, nous aurions pu immédiatement lancer des recherches aériennes dans la campagne d’Estaimbourg. Sans attendre la disponibilité de l’hélicoptère qui a repéré tardivement la victime", explique le commissaire.

Le drone fait partie des projets que Dominique Debrauwere veut concrétiser. Au même titre que le développement des opérations de police en collaboration. "Que ce soit au niveau transfrontalier, avec les forces de police et de gendarmerie des Hauts de France, en raison des 23 km de frontières communes. Ou, à l’échelon de la Wallonie picarde, dans le cadre des opérations simultanées entre les zones de police du Tournaisis, de Mouscron et de Comines-Warneton". Comme ce fut le cas la nuit dernière encore à l'occasion de la nouvelle opération Wapipol@4.

Benoît Veys