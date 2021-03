Il est temps d'élever le niveau du débat politique à Brunehaut ! (VIDEO) Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © DELFOSSE

Le dernier conseil communal brunehautois a ressemblé à un véritable règlement de comptes. L'image de la politique communale en a pris un sérieux coup.



Mais quel pénible conseil communal brunehautois que celui qui s'est tenu ce lundi soir au sein de la maison de village de Laplaigne. Le climat y était particulièrement tendu avec, en trame de fond, l'affaire opposant Nadya Hilali au collège communal. Pour rappel, l'échevine a été démise de toutes ses attributions suite à une rupture de confiance, comme l'a justifié le collège au moment où l'affaire a éclaté au grand jour en novembre dernier.



Évidemment, cette situation a rejailli sur les débats qui n'ont pas été, il faut le dire, d'une très grande qualité. Si le bourgmestre Pierre Wacquier (USB-PS) avait évoqué le sujet en ouverture du conseil en expliquant demander aux Pouvoirs locaux de rendre leur avis le plus rapidement possible tout en demandant que cette situation ne soit pas ressassée par les élus lors du conseil. Raté !



Tout au long des différents points inscrits à l'ordre du jour, il en a été question de près ou de loin. Cela a notamment été le cas lors des discussions autour du compte 2020 de la Régie Communale Autonome. "Je me pose des questions en ce qui concerne le salaire de la Secrétaire et du Trésorier de la Régie, postes occupés respectivement pas la Directrice Générale et le Directeur Financier de la commune pour un quart-temps chacun", a expliqué François Schietse (USB - DéFi)?



"Je me pose des questions…D’un point de vue légalité d’une part. Un DG et un DF ne peuvent pas cumuler plus que 1,25 fois leur temps de travail. Et en tout état de cause ils doivent obtenir l’accord du conseil communal une fois tous les trois ans, ce qui n’est pas le cas, sauf erreur de ma part. Ceci est l’un des griefs que Nadya et moi avons dénoncé à la tutelle. D’autre part d’un point de vue éthique. Qui sait ici, au sein de ce conseil, quel montant représente le quart-temps octroyé à la directrice générale et au directeur financier à la RCA ? J’ai évalué ce montant à un peu plus de 400€ net/mois, en plus de leurs salaires que nous pouvons qualifier de confortable et garanti, en ces temps incertains."