Depuis mercredi, les pompiers de la zone Wapi interviennent sur l'Escaut à Tournai où une pollution aux hydrocarbures a été repérée. Des mesures ont été prises. La Flandre a été avisée de la situation jeudi midi. Une pollution au mazout est survenue mercredi sur l'Escaut, entre Tournai et Hérinnes (Pecq), sur une distance de 2 kilomètres. Le Service public de Wallonie ainsi que les pompiers de la zone Wapi ont immédiatement été déployés sur place. "L'origine et le point de rejet du mazout dans l'Escaut sont pour l'instant inconnus", indique le SPW.

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de cette pollution. Cette enquête est conjointement menée par l'intercommunale IPALLE, le SPW Mobilité et Infrastructures, les pompiers et le Département de la Police et des Contrôles. Une série de mesures ont d'ores et déjà été prises. Lors de leur intervention, deux embarcations mises à l'eau par les pompiers ont pu mettre en place des barrages et des absorbants dans le Rieu de Maire à Tournai. Une procédure d'alerte a aussi été lancée à destination de la Flandre jeudi midi.