Dans le cadre du chantier de renouvellement des infrastructures ferroviaires des lignes 75 A (Tournai-Mouscron) et 94 (Tournai-Baisieux), des travaux d’entretien et réfection seront réalisés par Infrabel au niveau du pont de la rue du Viaduc, section comprise entre le rond-point "Imagix" et le carrefour avec la chaussée d’Audenaerde et le boulevard Eisenhower.