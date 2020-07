Port du masque et règles dans le monde sportif: des mesures communes à Antoing, Brunehaut et Rumes Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les Bourgmestres et Directeurs Généraux d’Antoing, Brunehaut et Rumes se sont réunis ce mercredi 29 juillet pour étudier les mesures complémentaires à mettre en place sur leurs communes respectives dans le cadre de la lutte contre le covid-19. © BELGA

Différentes mesures ont été prises. Dans un premier temps, elles concernent le port du masque. Toute personne, dès l'âge de 12 ans, devra ainsi être en possession d'un masque ou de toute alternative en tissu. Lorsque le port d'un masque ou de toute alternative en tissu n'est pas possible pour raison médicale, elle devra être en possession d'un écran facial.



Dans les plaines et autres espaces de jeux tout comme dans les espaces commerciaux et leurs parkings privatifs, le port du masque est obligatoire dès l'âge de 12 ans.



Plus spécifiquement, le port du masque est obligatoire :



- À Antoing de 9h à 18h dans la Grand'Rue, la Place du Préau et la Place Bara et de 9h à 21h dans le périmètre défini par les panneaux ad hoc aux abords du Grand Large de Péronnes.



- À Brunehaut et à Rumes sur les parkings publics. Ceux du centre administratif, du Brunehall et des places de Bléharies, Guignies, Laplaigne et Hollain pour Brunehaut et, pour Rumes, des places communales de La Glanerie, Taintignies et Rumes.



Concernant le monde sportif, tous les tournois sont interdits. Les stages peuvent être maintenus mais moyennant la mise en place de bulles de 50 participants maximum, staff compris. "Les différentes bulles ne peuvent pas avoir de contact entre elles durant le stage y compris lors des repas et autres pauses. Du gel devra être mis à disposition des stagiaires et des membres du staff. Les accompagnants qui restent sur place doivent porter le masque", signale les autorités communales.



Les matches amicaux peuvent avoir lieu moyennant le respect des règles, à savoir 200 spectateurs maximum et port du masque obligatoire. L'accès aux buvettes est enfin réservé exclusivement aux personnes les gérant.



"Des tables, de maximum dix personnes, pourront être installées à l'extérieur pour les supporters en respectant les mesures de distanciation sociale. Les personnes doivent être servies à table, assises et ne peuvent pas se déplacer pour aller chercher leurs boissons. Le port du masque est obligatoire sauf lorsque les personnes sont installées pour prendre leur consommation. Les personnes présentes pourront accéder aux toilettes moyennant le port du masque et le respect des règles de distanciation sociale. Les boissons sont interdites dans les gradins et l’heure de fermeture obligatoire des buvettes est fixée à 23 heures."



L'ensemble de ces différentes mesures entre en vigueur dès ce soir, minuit !