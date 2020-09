Port du masque: une position commune pour les bourgmestres de Tournai-Ath-Mouscron Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse Les trois bourgmestres vont s'exprimer ce mercredi, sur le coup de 13h. © DELFOSSE/HAULOT/DEHENEFFE

Alors que le conseil national de sécurité s'est dernièrement exprimé et s'est montré visiblement plus souple vis-à-vis des questions du port du masque, beaucoup de personnes se demandaient ce qu'il en serait dans les plus grandes communes de notre région, Tournai, Ath et Mouscron.



Leur bourgmestre respectif, Paul-Olivier Delannois, Bruno Lefebvre et Brigitte Aubert, qui se sont rencontrés ce lundi matin, s'exprimeront à ce sujet ce mercredi sur le coup de 13h depuis le centre administratif de Mouscron. Une prise de parole qu'il sera possible de suivre en live vidéo via les différents sites web de ces trois communes.



Les trois villes les plus importantes de la Wallonie picarde entendent ainsi se montrer cohérentes dans leur prise de décision. Il ne faut ainsi pas s'attendre à un affaiblissement des mesures vu les chiffres mais bien à une prolongation des différentes mesures.