La locale Ecolo de Leuze s’est exprimée et rappelle qu’il s’agit bien d’un tracé non définitif proposé par Elia. La locale encourage les citoyens à profiter, jusqu’au 12 octobre, des opportunités de donner leur avis.

"Le tracé peut encore être modifié ! Nous soutenons évidemment la mobilisation citoyenne de Grandmetz. Leur proposition est constructive et diminue clairement les impacts négatifs de la boucle du Hainaut sur la commune. Au final, ce type de décision ne peut être pris au nom de la seule rentabilité économique mais bien en tenant compte du bien-être et de l’intérêt du plus grand nombre. Nous soutiendrons la demande des citoyens de Grandmetz au conseil communal et à la CCATM. Nous demandons au gouvernement wallon de tenir compte de la proposition faite par les citoyens de Grandmetz."

La locale Ecolo de Leuze demande aussi que toutes les informations et l’accompagnement autour du projet soient mis à la disposition des citoyens.

"Nous souhaitons qu’Elia établisse une relation de confiance avec les communes et les citoyens en leur délivrant au plus vite les réponses que ceux-ci réclament. Dans ce cadre, il est également indispensable que la situation de la ligne 150 kV soit clarifiée immédiatement si des modifications de tracé sont à envisager au moment de l’enfouissement."

G.Dx