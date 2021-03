Voilà maintenant un peu plus d'un an, si l'on excepte la petite période d’accalmie estivale où de petits événements ont pu se tenir, que la culture est à l'arrêt. Une période horriblement longue pour tous les professionnels du secteur ainsi que pour les amateurs.Ces dernières semaines, différentes actions ont d'ailleurs vu, et verront encore, le jour un peu partout dans le pays en guise de soutien à la culture, toutes réunies sous le collectif Still Standing for Culture. De très nombreuses personnes ont ainsi pu montrer à quel point la culture était essentielle.Dernièrement, le Théâtre les Enfants d'Art'Ô et Kinovideo ont cette fois donné la parole aux enfants. Par le biais d'une touchante vidéo, Elisa, Eymie, Matheo et Jules ont ainsi pu s'exprimer et expliquer pourquoi, pour eux aussi, la culture, et plus particulièrement le théâtre, est essentielle., explique Céline Cambier, responsable du Théâtre les Enfants d'Art'Ô.Les enfants ont ainsi eu l'occasion de dévoiler tout ce que le théâtre pouvait leur apporter dans leur vie.L'animatrice explique avoir été étonnée par l'envie de s'exprimer des enfants.L'occasion de rappeler que le Théâtre les Enfants d'Art'Ô peut maintenir son stage de Pâques mais il faut faire vite, il ne reste plus que quelques places !