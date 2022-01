De profil, il ressemble vraiment à Robert Hossein. Mais ici, pas question de cinéma. Pascal (prénom d’emprunt), 65 ans, est poursuivi pour avoir toussoté en direction d’une jeune stewardesse sur la digue en pleine période Covid. Il s’agit d’un renvoi linguistique.

Nous sommes le 9 juillet 2020. Ce Liégeois se promène à La Panne. Vu le Covid et l’affluence à la Côte, les bourgmestres ont imposé un sens de circulation. Des étudiants ont été engagés pour inviter les gens à respecter les règles.

Pascal ne respecte pas le sens. Un duo de stewardesses le lui fait remarquer. Frondeur, Pascal toussote volontairement et ajoute que de toute façon, il est immunisé car il a déjà fait le Covid. Il est poursuivi pour diffusion de substances qui, ne présentant aucun danger, donnent l’impression d’être dangereuses, et dont il sait ou doit savoir qu’elles peuvent inspirer de vives craintes d’attentat contre les personnes ou les propriétés. C’est l’article 328 bis du Code pénal. Il doit aussi répondre de fausses informations concernant un danger d’attentat.

"J’avais mon chien en laisse et je voulais continuer ma promenade. C’était un geste d’humour. J’étais à plus d’1,5 m de cette jeune fille. J’avais le vent dans le dos et je me situais perpendiculairement à elle, dira le prévenu. J’étais en bordure de digue. Je ne présentais pas de danger. J’ai moi-même travaillé dans le milieu médical."

La jeune fille était présente à l’audience. Elle indique qu’il n’y avait pas 1,5 m tout simplement. Parce qu’elle s’était avancée vers Pascal! "Il a toussoté avec la tête vers l’avant."

Le prévenu a repris la parole. "J’ai commis une faute."

L’avocat de la victime souligne que celle-ci fait de l’asthme et qu’elle craignait une infection.

Le ministère public, de son côté, explique que le prévenu avait déjà été interpellé par un premier duo de stewards. "Quand il a toussoté, la jeune femme est restée stupéfaite. Elle a envoyé un message à ses collègues qui lui ont dit de prévenir la police. Monsieur n’a pas de casier. Je requiers 3 mois de prison et une amende."

Embarqué par la police

Le prévenu ajoutera qu’avoir été embarqué par quatre policiers l’a traumatisé. Il a également présenté ses excuses à la victime. "Je regrette aussi vis-à-vis de mes petits-enfants qui m’ont vu être embarqué."

La victime a remercié le prévenu de s’être excusé. La défense admet que son client, dont l’humour est particulier, a eu une attitude déplorable. "Il a perdu l’occasion de se taire." Maintenant, selon la défense, il n’y a pas eu dans ce cas précis de diffusion de substance dangereuse.

Le prévenu est aussi poursuivi pour avoir diffusé de fausses informations. "Mais il n’a pas dit qu’il était contaminé. Il a dit qu’il avait été contaminé, nuance", soutient la défense, qui a demandé l’acquittement et à titre subsidiaire la suspension du prononcé.

Pascal ne pensait jamais que l’affaire prendrait de telles proportions. Depuis les faits, il ne parle plus que de ça. Verdict le 17 février.