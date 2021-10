Le syndicat des zones de secours du pays a écrit à la ministre pour lui faire part de leur volonté de déposer un préavis de grève et d’actions au sein de l’ensemble des zones de secours du pays. Le SLFP a également adressé un courrier à tous les bourgmestres de Wallonie picarde.

Dans celui-ci, les responsables syndicaux expliquent que le cabinet de la ministre de l’Intérieur envisage un cabinet interministériel de principe sur le projet ColCozo. De quoi s’agit-il? "Il s’agit de nommer des commandants de zone qui sont encore majors, au grade de colonel, sans le brevet nécessaire à la fonction, sans appel à candidature ou de mise en concurrence et sans épreuve de promotion. Ces majors sont les premiers demandeurs de ce petit cadeau."

Les communes des zones de secours concernées par ces dispositions mettront encore un peu plus la main au portefeuille sans pour autant que le fonctionnement de la zone soit amélioré. "Tous les majors, non-commandants de zone, seront lésés par cette disposition, qui ressemble à un Win For Live offert à quelques officiers aux dents longues. Non seulement le brevet OFF-4 n’a pas encore été organisé, mais des dizaines d’emplois de colonel vont être distribués devant ces majors non commandants de zone. Toute possibilité de promotion va être bloquée pour longtemps."

Pour le SLFP, il s’agit d’une disposition transitoire qui est particulièrement indéfendable juridiquement et qui est en totale opposition avec un arrêt du conseil d’État de 2018 alors qu’Olivier Lowagie et Marc Duvivier avaient demandé l’annulation de «l’article 73 de l’arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux» et ce, afin d’obtenir ce grade, mais en vain. "En ce qui concerne ce régime de croisière, nous pouvons nous demander s’il est sain de permettre le renouvellement illimité d’un mandat sans mise en concurrence? Pourquoi accorder d’office l’échelle O4-4 au commandant de zone pendant son mandat? Le SLFP ne laissera pas passer ce “cadeau” sans réagir."

Depuis la réforme de la sécurité civile et de la protection civile, le syndicat estime que les conditions de travail n’ont fait que se détériorer. "La pandémie et les inondations ont gravement atteint notre moral et nous ont littéralement mis à genoux, et pendant ce temps, l’autorité ose nous proposer un tel scénario. Et ce, alors que toutes les demandes en faveur du personnel sont rejetées (pas d’argent pour des chèques repas ou des chèques consommation, etc.) Alors que les représentants syndicaux, agents opérationnels d’une zone de secours, perdent leur prime d’opérationnabilité lors des réunions organisés pendant le temps de travail, certains majors commandant de zone, osent demander d’obtenir un grade de colonel lorsqu’ils sont en fonction. D’obtenir le salaire de colonel augmenté de 5 000€ indexé et la prime de colonel plus la prime de mandat (mieux qu’un Win for Life). De garder définitivement au terme d’un mandat de 6 ans avec évaluation favorable, le grade de colonel. Et d’obtenir ces dispositions avec un effet rétroactif depuis le début de leur mandat. Il s’agit d’un beau pied de nez au personnel qui, depuis le début de la pandémie, travaille souvent dans des conditions déplorables.»