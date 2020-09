Comme partout ailleurs dans le pays, les enfants ont fait leur retour en classe. Si cette rentrée scolaire était particulière pour beaucoup d’écoliers, elle l’était tout autant pour Laura Turillon. En effet, à 33 ans, la jeune femme fête sa première rentrée en tant que directrice de l’école communale Raymond Devos.

"C’était mon but, mon ambition, mais je ne m’attendais pas à une entrée en fonction aussi rapide !", assure-t-elle. On peut effectivement la comprendre, d’autant plus que le poste lui a été proposé le 21 août dernier et confirmé trois jours plus tard par l’échevin de l’Instruction publique David Vaccari. " Je n’ai finalement eu qu’une semaine et demie pour me préparer mais cela n’a pas posé problème."