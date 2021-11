Beaucoup de Tournaisiens affiliés au MR ont reçu ce lundi leur convocation pour prendre part au scrutin qui désignera le futur patron de la Fédération de wallonie Picarde (le Péruwelzien Vincent Palermo et le Leuzois Hervé Cornillie sont en lice) et le président de la section locale, les 19 et 20 novembre prochains. Cinq noms figureront sur le bulletin de vote pour succéder à Jean-Louis Vieren. Mais pourtant, les membres n’auront la possibilité de voter que pour trois candidats car Armand Boite et Robert Delvigne ont décidé ce lundi de retirer leur candidature.