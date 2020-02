Chez les Devroede, il y a le père, la mère, la fille et le beau-fils. "Le Prix du commerce est une récompense collective. Et surtout une exceptionnelle promotion de notre réussite familiale, au cœur de la ferme presque centenaire", clame triomphalement Josiane.

"Le soutien aux commerçants, producteurs, artisans et entrepreneurs de l’entité de Comines-Warneton est l’axe majeur du développement économique local", rappelle Marie Moity, en proclamant La Howarderie lauréate du Prix du commerce.

"Mais, dans le cas présent, c’est toute une équipe à la ferme, en cuisine et aux affaires qui est mise à l’honneur par l’un des cinq prix de notre concours entrepreneurial", poursuit l’animatrice de l’Agence de développement local de Comines.

Une saga familiale

À l’origine, il y a la ferme du grand-père de Bernard, sortie de terre en 1929. Et désormais, une aventure familiale qui en est à la quatrième génération. Avec Marie, la petite dernière, titulaire d’un Master en sciences économiques à l’Université de Gand.

© Veys



"Mon papa pérennise l’exploitation agricole, ma maman s’active, sans répit, entre la cuisine du restaurant et l’accueil des clients de nos trois gîtes et mon conjoint, Nicolas, est le chef en cuisine. Quant à moi, j’assure le relationnel et la communication de la petite entreprise qui emploie également quatre autres personnes à temps plein", explique Marie, en étalant, avec fierté et reconnaissance, le patrimoine familial.

Des projets plein la tête

À La Howarderie, pas question de s’endormir pour autant sur ses lauriers. "Si nous voulons progresser, nous devons, sans cesse, innover. En plus de nos trois gîtes de grande capacité, nous envisageons la création de chambres d’hôtes. Mais, ce qui surprendra incontestablement nos futurs clients, c’est le jeu de lancer de haches que nous installerons, pour l’été, dans l’une des granges", conclut Josiane, le sourire en coin.

Benoît Veys