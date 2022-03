"Malheureusement, nous devons choisir nos clients", indique l'indépendante. "Nous restons généralement dans un secteur de 50 kilomètres ou nous demandons un supplément. Nous appréhendons beaucoup les choses surtout en nous lançant dans l'aventure pendant cette période délicate. Nous craignons le retour du coronavirus ou que le coût de la vie augmente encore et toujours. Les consommateurs n'auront plus autant de loisirs et devront donc faire des choix. Pour l'instant, les répercussions auprès des clients sont minimes mais si les circonstances ne s'améliorent pas, nous n'aurons pas d'autres alternatives. On verra ce que l'avenir nous réserve", conclut le food truck.

"Cela sera répercuté sur le client"

Connu dans l'entité du Pays des Collines pour leurs pizzas plus originales les unes que les autres, le food truck baptisé, La Méditérranée à proximité confie qu'elle est minimement impactée par rapport à certains transporteurs. En se déplaçant dans un rayon de 20 kilomètres, les responsables de ce food truck spécialisé dans les pizzas, faisait déjà attention à sa consommation bien avant la hausse des prix. "L'impact environnemental est en quelque sorte notre philosophie. Nous nous rendons toujours aux mêmes lieux. Au niveau des livraisons, on s'entraide avec d'autres producteurs pour éviter les trajets", explique Pierre. "Bien entendu, notre marge diminue un peu. Si le prix du carburant et de l'électricité continue d'accroître, il se peut que nous revoyons les prix de nos produits. Malheureusement, dans ces cas-là, c'est toujours le consommateur qui trinque".